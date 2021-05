Mission Klassenerhalt: Khediras Beitrag zur Hertha-Rettung

«Mission Klassenerhalt, vollendet!». Sami Khedira verkündete seine Freude über den erfüllten Berlin-Auftrag in den sozialen Netzwerken in Großbuchstaben.

Ob seine eigene Mission in der Hauptstadt bei Hertha BSC nach gut vier Monaten schon wieder ein Ende findet, verriet der Ex-Weltmeister aber noch nicht. Im Schatten der leidenschaftlichen Diskussion um die Zukunft von Trainer Pal Dardai ist ebenso offen, ob der im Januar mit viel Brimborium von Juventus Turin verpflichtete Khedira seine erfolgreiche Karriere überhaupt, und falls ja, in Berlin fortsetzt.

Gegen den 1. FC Köln wollte Khedira unbedingt spielen. Doch Dardai scheute das Risiko mit dem wieder einmal an der Wade verletzten 34-Jährigen. Den Ex-Weltmeister wollte der Trainer als richtig fitten Joker für ein mögliches Endspiel gegen Hoffenheim als Faustpfand haben. So waren es wieder einmal die Bilder auf der Tribüne und nicht auf dem Platz, die von Khedira in Erinnerung blieben. Mit dem ebenfalls angeschlagenen Matheus Cunha bejubelte er euphorisch das Führungstor seines Bruders Rani Khedira für Augsburg gegen Bremen, das die Hertha der Rettung nah brachte.