Hertha auf letzter Rille zur Rettung

Die Rettung ist nah für Hertha BSC. Doch Arne Friedrich warnt bei den erschöpften und dennoch euphorisierten Berlinern vor dem möglicherweise schon entscheidenden Kellerduell gegen den 1. FC Köln vor jeder Sorglosigkeit. «Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu froh, zu locker in die Partie gehen», sagte der Sportdirektor.

Was über das anhaltende Krisengerede in der Hauptstadt zuletzt unterging. Seit sieben Spielen hat Hertha nicht mehr verloren, auch die zweiwöchige Corona-Quarantäne erwies sich im Nachhinein zumindest für das Teamgebilde als Vorteil. Endlich ist die Hertha eine Mannschaft. Doch diese Mannschaft bricht nun wegen Verletzungen und Sperren wieder auseinander.

Die Personalnot wird immer größer. Vor dem Köln-Spiel bangen die Berliner nun auch noch um Nachwuchsstürmer Jessic Ngankam. Der 20-Jährige laboriert nach seinem Siegtreffer zum 2:1 bei Schalke 04 am Mittwoch an Knieproblemen, wie Dardai am Freitag berichtete. Ob Ngankam am Samstag auflaufen kann, entscheidet sich wie auch bei Routinier Sami Khedira nach dessen Wadenverletzung erst durch die letzten Trainingseindrücke.