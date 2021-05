Hertha bis Saisonende ohne Cordoba

Hertha BSC muss im Kampf gegen den Abstieg in den verbleibenden drei Spielen der Fußball-Bundesliga auf Stürmer Jhon Cordoba verzichten.

Der 28-Jährige hatte sich am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (0:0) am Bandapparat am Sprunggelenk verletzt. Für ihn ist die Saison vorzeitig beendet. Im wichtigen Nachholspiel beim FC Schalke 04 müssen die Berliner am Mittwoch (12. Mai 2021) neben Matheus Cunha und Maximilian Mittelstädt zudem wohl auch auf den angeschlagenen Ex-Weltmeister Sami Khedira verzichten. Nach aktuellem Stand stehe er dem Team nicht zur Verfügung, teilte Hertha mit.