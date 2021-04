Trainer-Rüge für Herthas Ascacibar: «Das ist respektlos»

Hertha-Trainer Pal Dardai hat seinen Profi Santiago Ascacibar für dessen Einstellung nach der Auswechslung beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach ermahnt. «Bei unseren Spielern muss man es einigen erklären, wenn sie ausgewechselt werden, weil sich jeder sehr wichtig findet», sagte Dardai während einer Medienrunde am Sonntag. «Das finde ich nicht okay. Wenn einer runterkommt und so ein Gesicht zieht, das ist respektlos. Nicht gegenüber dem Trainer, sondern gegenüber der Mannschaft.»

© dpa

Ascacibar (24) war nach seinem Tor zur Berliner Führung (23.) während der Partie der Fußball-Bundesliga am Samstag in der 57. Minute für Sami Khedira ausgewechselt worden. Dardai begründete dies mit taktischen Überlegungen. Khedira sei kopfballstärker. Nach dem Abpfiff hatte der Hertha-Coach kurz mit Ascacibar diskutiert, den genauen Inhalt des Gesprächs gab Dardai nicht preis.

«Wunderbar, dass er ein Tor gemacht hat - aber soll ich mich bedanken bei ihm, oder was soll ich machen? Das ist eine Mannschaft», sagte Dardai. «Ich bin nicht schuld daran, dass Santi nicht kopfballstark ist.» Wenn Ascacibar das nicht verstehe, «muss das gesagt werden», sagte Dardai, der auch anfügte, mit dem Argentinier zunächst das Gespräch suchen zu wollen.