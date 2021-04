Arne Friedrich: Löw der «richtige Mann» für die EM

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich hält Bundestrainer Joachim Löw auch nach der peinlichen 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien für den richtigen deutschen Coach bei der EM in diesem Sommer. «Ich würde mich dafür aussprechen, dass er bleibt», sagte Friedrich am Freitag in seiner Funktion als Sportdirektor von Bundesligist Hertha BSC. «Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein richtig gutes Turnier spielen. Jogi ist der richtige Mann für das Turnier», sagte Friedrich, der selbst lange unter Löw spielte. Der mittlerweile 41-Jährige bestritt bis 2011 insgesamt 82 Länderspiele für Deutschland.