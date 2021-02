Schwere Hüftprellung bei Herthas Jordan Torunarigha

Hertha BSC muss womöglich vorerst auf Abwehrspieler Jordan Torunarigha verzichten. Der 23 Jahre alte Profi des Berliner Fußball-Bundesligisten erlitt am Freitagabend bei der 0:1 (0:1)-Niederlage der Hertha in der Meisterschaft gegen Tabellenführer FC Bayern München eine schwere Hüftprellung, die sehr schmerzhaft sei, wie Hertha-Sprecher Marcus Jung nach der Partie im Olympiastadion sagte. Torunarigha war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit Bayerns Leroy Sané zusammengestoßen.

