Friedrich rückt in Fokus: Trainersuche als Profilierung

Auf dem Titelbild seiner Homepage posiert Arne Friedrich neben Trainer-Urgestein Hermann Gerland. Als Hinweis auf die Lösung seiner ersten große Aufgabe in neuer Verantwortung beim Krisenclub Hertha BSC ist die Aufnahme aber nicht zu verstehen. Die Suche nach einem neuen Chefcoach wurde dem in Berlin vom ungewöhnlichen Posten als Performance Manager zum Sportdirektor und nun zum Interimsnachfolger von Dauer-Manager Michael Preetz aufgestiegenen Ex-Nationalspieler mit einer anderen Zielsetzung anvertraut, als den Bayern den betagten Co-Trainer abzuwerben.

Schnell und effektiv - also möglichst bis zu diesem Montag - soll Friedrich aber seinem Boss Carsten Schmidt helfen, eine Lösung zu finden, die die Hertha in der Fußball-Bundesliga wieder glücklich macht und von Platz 14 wieder nach oben führt. Die öffentlich gehandelte Kandidatenbandbreite reicht nach der Trennung von Bruno Labbadia dabei von Ex-Coach und Club-Ikone Pal Dardai bis zum eher in Global-Player-Dimensionen denkenden Ralf Rangnick.