Sportdirektor Friedrich: Mit Hertha BSC «nach oben rücken»

Arne Friedrich will bei Hertha BSC viel mehr sein als ein Relikt aus der kurzen wie turbulenten Zeit von Jürgen Klinsmann. Aber eine Parallele zum ehemaligen Trainer und Aufsichtsrat gibt es doch. Seinen Wohnsitz in den USA will der neue Sportdirektor trotz des Karrieresprungs beim Fußball-Bundesligisten wie der frühere Bundestrainer nicht aufgeben. «Ich werde den behalten. Ich habe tolle Freunde, die sich darum kümmern, die gelegentlich vorbeischauen und lüften und die Wasserhähne aufdrehen», sagte Friedrich am Montag in einem virtuellen Pressegespräch.

© dpa

Der 41-Jährige war am Vortag in die Position des Sportdirektors befördert worden. Im November 2019 hatte Klinsmann den ehemaligen Hertha-Profi als sogenannten Performance Manager zum Hauptstadt-Club zurückgeholt. Im Gegensatz zu anderen Wegbegleitern Klinsmanns blieb Friedrich auch nach dessen fluchtartigem Abgang. Das im deutschen Profisport ungewohnte Jobprofil hat der WM-Dritte von 2006 und 2010 nun aber gegen den gängigen Posten des Sportdirektors eingetauscht. Doch seine Motivation hat sich dadurch nicht geändert.

«Es geht nicht um den Titel, es geht darum, welche Arbeit ich verrichte», sagte Friedrich. Als Bindeglied zwischen Spielern, Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz soll er agieren und maßgeblich bei der Kaderplanung mitwirken. Zudem will er - ganz neudeutsch - das «Mind Set» in Berlin weiter verändern, also die Charakterschulung gerade im Nachwuchsbereich forcieren.

Eine Untergrabung der Autorität von Preetz weist Friedrich, der von 2002 bis 2010 bei der Hertha spielte und seine Karriere 2013 bei Chicago Fire beendete, strikt zurück. Der Manager sei sein Vorgesetzter. Auch bei dem nun anstehenden Neun-Tage-Urlaub in Frankreich werde er «auf Abruf erreichbar» sein, kündigte der ehemalige Verteidiger an.

In diesem Sommer rechnet Friedrich mit einem besonders schwierigen Transfermarkt. «Es ist ein spezielle Phase, in der wir uns befinden. Niemand weiß, wie die Preise sein werden. Niemand weiß, wer will Spieler abgeben. Die Transferperiode wird länger dauern», sagte der ehemalige Nationalspieler. Die Hertha werde bei möglichen Verpflichtungen auf Qualität statt Quantität achten, betonte Friedrich.

Seine Aufgabe sei es, seine «sportlichen Kompetenzen einzubringen» und «die richtigen Leute zusammenstellen». Die spannende Berliner Personalie, ob Stürmer-Routinier Vedad Ibisevic in dem Konzept noch eine Zukunft hat, ließ Friedrich unkommentiert.

Eine konkrete sportliche Prognose nach dem diesmal gerade noch so versöhnlichen zehnten Platz wollte Friedrich für die kommende Saison auch nicht geben. Die Image-Debatte um den angeblichen «Big City Club» mit möglichen weiteren Millionen-Segnungen von Investor Lars Windhorst will er offenbar ganz bewusst nicht befeuern. «Es ist klar, dass wir nach oben rücken wollen. Wir wollen qualitativ guten Fußball spielen», sagte er. Einen «Platz x» als Saisonziel werde er aber nicht ausrufen.