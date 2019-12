Klinsmann setzt auf Kontinuität

Jürgen Klinsmann setzt bei seinem weiteren Kennenlern- und Findungsprozess als Trainer von Hertha BSC auch auf Kontinuität. «Zu viele Dinge von einem Spiel aufs andere zu ändern - auf keinen Fall, das ist nicht gut», sagte der 55-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz auf dem Olympiagelände. Er hat den Posten seit rund einer Woche als Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten. Die Spieler müssten auch ein bisschen Ruhe bekommen, betonte Klinsmann, damit sie bis Weihnachten ihren Rhythmus aufnehmen könnten.

Vor seinem zweiten Spiel als Verantwortlicher beim Hauptstadtclub nach dem 1:2 am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund präsentierte sich der ehemalige Nationaltrainer gut gelaunt und vor allem zuversichtlich. In der Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) werde es zur Sache gehen und krachen. «Das wird eine spannende Kiste, das wird richtig gut», betonte Klinsmann. Sie würden mit «breiter Brust» nach Frankfurt reisen.