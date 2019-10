Grujic im Austausch mit Klopp: FC Liverpool als Ziel

Marko Grujic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC sieht seine Zukunft beim englischen Champions-League-Sieger FC Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp.

Deswegen ist Grujic nun schon die zweite Saison nacheinander von Liverpool nach Berlin ausgeliehen. In der deutschen Hauptstadt gehört der Nationalspieler zu den Leistungsträgern im Team von Coach Ante Covic. Ab der kommenden Saison will Grujic jedoch fest in Liverpool spielen. «Ich will bereit sein für Liverpool», sagte Grujic. Er wolle bei Hertha seine Physis verbessern, mehr Spielpraxis sammeln und seine Konzentrationsfähigkeit auf ein neues Level heben.