Covic und Preetz würdigen Friedhelm Funkel

Die Verantwortlichen von Fußball-Bundesligist Hertha BSC haben die Karriere von Trainer Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf vor dessen 500. Spiel als Coach in der höchsten deutschen Liga gewürdigt.

«Als Trainerkollege habe ich höchsten Respekt davor, was er geleistet hat», sagte Trainer Ante Covic vor dem Duell beider Mannschaften am Freitag (20.30 Uhr/DAZN): «Er hat aus Düsseldorf wieder einen Bundesligisten gemacht. Man kann nur den Hut ziehen vor so einer Karriere des Trainerkollegen.»