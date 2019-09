Reaktion muss her: Hertha in Mainz gehörig unter Druck

Besser als gegen Schalke, erfolgreicher als in den vergangenen beiden Spielen. Hertha will den ersten Sieg. Er ist dringend nötig. Für Gegner Mainz gilt das allerdings erst recht.

Berlin (dpa) - Jetzt müssen sie liefern. Trainer Ante Covic und Manager Michael Preetz erwarten von den Profis des Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC an diesem Samstag in der Partie beim 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) eine Reaktion auf den schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen und vor allem dem 0:3 zuletzt gegen den FC Schalke 04. «Wir wünschen uns insgesamt einen anderen Auftritt», sagte Preetz am Donnerstag.