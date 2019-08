Gegen Schalke: Hertha bemüht Vorjahressieg

Fußball-Bundesligist Hertha BSC bemüht vor dem Gastspiel beim FC Schalke 04 die jüngste Vergangenheit: Die Mannschaft siegte in der vergangenen Saison mit 2:0.

«Letztes Jahr gelang uns auf Schalke ein ganz wichtiger Sieg gegen den damaligen Vizemeister», sagte Hertha-Manager Michael Preetz auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin, «dieser Sieg hat die Mannschaft beflügelt.» Vor dem Spiel am Samstag in der Arena auf Schalke (15.30 Uhr/Sky) fügt Preetz an, dass auch diesmal «keiner etwas dagegen hätte», sollte es zu einer Wiederholung kommen.