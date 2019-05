Emotionaler Dardai-Abschied: «Bin jetzt ein anderer Trainer»

Es wird ein besonderes Spiel mit Tränen-Gefahr - Pal Dardai geht in eine Auszeit. Der Ungar hat die Hertha stabilisiert, in dieser Saison war das zu wenig. Sein Fazit zieht er auf besondere Art: Erfahrung gesammelt - und dafür noch Geld bekommen.

In der zu Ende gehenden Saison sei «mehr drin» gewesen, «wie ja auch die Spiele gegen Bayern und Dortmund gezeigt haben», sagte der Vereins-Chef im «Tagesspiegel» (Freitag). Gegen München hat Hertha gewonnen (2:0), in Dortmund ein 2:2 erreicht. «Jedenfalls sind sich alle einig, dass die Mannschaft ein größeres Potenzial hat, als jetzt in der Tabelle sichtbar», bemerkt Gegenbauer. Das heißt auch: Dardai konnte dieses Potenzial nicht herausholen. Neue Impulse müssen her.