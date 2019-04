Hertha glaubt im Spiel gegen Frankfurt an Wende

Nach sechs sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga glaubt Hertha BSC im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt an die Wende.

«Vielleicht tut uns auch mal wieder ein dreckiger Sieg fürs Selbstvertrauen gut», sagte Valentino Lazaro am Dienstag in Berlin. «Ich hoffe, dass wir als Mannschaft in Frankfurt wieder voll angreifen können.» Der Hauptstadtclub tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei den Hessen an. Für Hertha gehe es darum, nach enttäuschenden Wochen «einfach wieder Vollgas zu geben».