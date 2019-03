Vedad Ibisevic für drei Spiele gesperrt

Stürmer Vedad Ibisevic von Hertha BSC bleibt für seinen Ausraster gegen Borussia Dortmund drei Spiele gesperrt.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wies am Montag in einer mündlichen Verhandlung den Einspruch des 34-Jährigen zurück, wie der DFB mitteilte. Ibisevic hatte im Bundesliga-Spiel am 16. März in der Nachspielzeit BVB-Torhüter Roman Bürki den Ball an den Kopf geworfen und dafür von Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) die Rote Karte gesehen.