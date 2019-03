Die Auswärtspartie in Hoffenheim am 14. April (29. Spieltag) wird bereits um 13.30 Uhr angepfiffen - für Hertha das erste und einzige Sonntagmittag-Spiel in dieser Saison. Am darauffolgenden Ostersonntag steht das Heimspiel gegen Hannover um 18.00 Uhr auf dem Plan. Anschließend ist Hertha am Samstagnachmittag zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Im Olympiastadion empfängt der Hauptstadt-Club am 32. Spieltag den VfB Stuttgart - ebenfalls am Samstagnachmittag.