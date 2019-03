Valentino Lazaro, Vladimir Darida und Mathew Leckie sind am Mittwoch beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Wegen unterschiedlicher Verletzungen war das Trio zuletzt ausgefallen und hatte in den vergangenen Tagen nur individuell trainiert.

Davie Selke hingegen stieß am Mittwoch noch nicht zum Team. Der Angreifer solle aber am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, sagte Trainer Pal Dardai. Selke hatte zuletzt wegen einer Hüftblessur gefehlt, die er sich im letzten Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1) zugezogen hatte.