Hertha verliert in Freiburg

Nach der 1:2-Niederlage sind die Hoffnungen auf die internationalen Startplätze vor der kommenden Aufgabe gegen Borussia Dortmund gesunken.

Der zwischenzeitliche Ausgleich von Startelf-Rückkehrer Ibisevic (76.) war für die Berliner zu wenig. Die Herthaner warten seit mehr als neun Jahren weiter auf einen Dreier in Freiburg. «Ein Remis wäre verdient gewesen, aber so ist Fußball», sagte Dardai bei Sky. «Wir haben die erste Halbzeit verpennt und in der zweiten Hälfte nicht genug Druck aufgebaut», so der Coach, der zuvor angekündigt hatte, in Freiburg «frech zu spielen», um den Anschluss an die internationalen Startplätze zu halten.