Herthas U19 erreicht Youth-League-Achtelfinale

Herthas U19 hat das Achtelfinale der UEFA Youth League erreicht. Der Hauptstadtclub setzte sich am Dienstag im Amateurstadion mit 2:1 (0:1) gegen Paris Saint-Germain durch. Für das Berliner Team von Coach Michael Hartmann trafen Florian Krebs (73.) und Nikos Zografakis (85.), beide in der Vorsaison Mitglieder des A-Junioren-Meister-Teams. Die Pariser waren in der 25. Minute nach einer Ecke durch einen Kopfball von Linksverteidiger Timothee Pembele in Führung gegangen.

© dpa

Die Herthaner drängten nach dem Rückstand auf den Ausgleich und kamen in der ersten Halbzeit zu mehreren größeren Chancen. Aber erst in der 73. Minute gelang der erhoffte Treffer. Krebs versenkte den Ball nach einer Flanke mit einem platziertem Schuss im Tor. Anschließend sorgte Zografakis mit einem strammen Schuss von der linken Strafraumseite für den Endstand. Nach Abpfiff sah der Pariser Adil Aouchiche nach Protest gegen den Schiedsrichter noch die Rote Karte.

Hertha hatte sich als A-Junioren-Meister in der vergangenen Saison für den Wettbewerb qualifiziert. Einziger weiterer deutscher Vertreter in der Youth-League ist die TSG 1899 Hoffenheim.