«Ich hasse Kinder»: Erfolg für Song von Rammstein-Sänger

Rammstein-Sänger Till Lindemann (58) ist auch solo weiter auf Erfolgskurs.

Der Rammstein-Sänger bewegt sich musikalisch gern auch abseits der Berliner Band, die mit weltweiter Fangemeinde als Deutschlands international erfolgreichster Musikexport gilt. Für diesen Sommer war ein Solo-Auftritt von Lindemann beim Wacken-Festival angekündigt, das aber pandemiebedingt abgesagt wurde. «Ich arbeite sonst mit fünf Leuten zusammen, da driften die Meinungen schon mal auseinander», sagte Lindemann der dpa während seiner Arbeit mit dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren. Bei Rammstein gebe es «immer eine Menge Diskussionen und Kämpfe, in welche Richtung es weitergehen soll, über die Themen, um so ziemlich alles.»

Den zweiten Teil der erfolgreichen Europa-Tour musste die Band erneut schieben. Auftakt in Deutschland ist für Leipzig nun am 20. und 21. Mai 2022 geplant. Daneben sind Konzerte vorgesehen in Berlin (4./5.6.2022), Stuttgart (10./11.6.), Hamburg (14./15.6.), Düsseldorf (18./19.6.). Insgesamt hat die Band mehr als 30 Konzerte in Europa angesetzt.