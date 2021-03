«Fusion»-Festival: Verein hält Durchführung mit PCR-Tests für möglich

Ungeachtet der coronabedingten Probleme haben die Veranstalter des «Fusion»-Festivals 2021 in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) ihre Unterlagen zur Genehmigung eingereicht.

Es sei alles fristgerecht eingegangen, erklärte eine Sprecherin des Amtes in Röbel an der Müritz am 25. März 2021. Das Festival mit zuletzt rund 70 000 Besuchern war 2020 ausgefallen. 2021 soll es vom 24. Juni bis 4. Juli an zwei Wochenenden mit je 35 000 Gästen stattfinden.