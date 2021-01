Sängerin Inga Humpe steht auf Musiker

Die Musikerin Inga Humpe bevorzugt ein Leben mit Gefährten aus dem gleichen Geschäft.

«Ich kann mir das nicht anders vorstellen», sagte die Sängerin des Berliner Elektropop-Duos 2raumwohnung («36 Grad») der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor ihrem 65. Geburtstag (am 13. Januar 2021). «Ich hab mich immer schon in diesem Musikerghetto bewegt. Die verschiedenen Männern, mit denen ich zusammen war, waren fast alles Musiker.»