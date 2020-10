Die Ärzte: Wollen nicht in einer Welt ohne Kultur leben

Die Berliner Punkband die Ärzte sorgt sich um die Zukunft der Kulturszene in der Coronakrise.

Bassist Rodrigo Gonzalez (52) kann sich eine Veränderung der Musikszene vorstellen. «Vielleicht wird es wieder so wie früher in den 80ern. Da hat man viel in der Provinz gespielt hat, so kleinere Dinge wie Freies Haus der Jugend, Jugendzentrum», erinnerte sich Gonzalez. «Vielleicht geht es wieder dahin, weg von den Club in den Großstädten, in den Zentren, wo internationale Bands spielen.» Das könnte aus Sicht des Musikers vielleicht sogar ganz interessant werden. «Dann kann man da irgendwie anfangen, aber das ist auch das einzig Positive, was ich sehe.»