Tote Hosen und andere covern neuen Ärzte-Song

Mit einem improvisierten Video haben Musiker nicht nur namhafter deutscher Bands den jüngsten Song «True Romance» der Berliner Punk-Band Die Ärzte für eine launige Version gecovert.

Unter dem Titel «We Are The Romance» wurde das Video am Freitag (16. Oktober 2020) veröffentlicht. Die Künstler sind dabei zu sehen beim Baden, auf einer Achterbahn, im Auto und Studio, in einer Bar oder auch von Gänsen umgeben.