Die Ärzte verschieben ausverkaufte Tour auf Ende 2021

Die Punkband Die Ärzte verschiebt coronabedingt ihre ausverkaufte Tour um ein Jahr.

«Leider können aufgrund behördlicher Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 die Konzerte der «In The Ä Tonight Tour» in 2020 nicht stattfinden», teilte die Berliner Band am Freitag (18. September 2020) unter Hinweis auf den Veranstalter mit. Die Tour soll Ende 2021 nachgeholt werden.