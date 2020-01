Rammstein kündigt Tour durch Nordamerika an

Nach umjubelten Auftritten in Europa weitet Rammstein seine Stadion-Tour nach Nordamerika aus.

Die Musiker um Sänger Till Lindemann (57) kündigten am 21. Januar 2020 Konzerte in zehn Städten an. Neben Stationen in den USA hat der erfolgreichste deutsche Musikexport bei dem als «Rammerika!» titulierten Abstecher auch Konzerte in Kanada und Mexiko vorgesehen.