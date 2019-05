Rammstein: «Es geht uns nicht darum, Leute zu schocken»

Die Musiker der wegen mehrdeutiger Bilder und Texte häufig kritisierten Band Rammstein zeigen sich überrascht über die Reaktionen auf ihr umstrittenes «Deutschland»-Video.

«Es geht uns nicht darum, Leute zu schocken», sagte Keyboarder Christian «Flake» Lorenz dem Musikmagazin «Rolling Stone» (Juni-Ausgabe). Nach zehn Jahren ohne neues Album hatte «Rammstein» Ende März das «Deutschland»-Video mit einer sofort von Protesten begleiteten Provokation angekündigt: In der kurzen Sequenz, die im kompletten Video kaum noch eine Rolle spielt, sind Mitglieder der Band in Kleidung zu sehen, die an die von KZ-Häftlingen erinnert.