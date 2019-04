20 Jahre «Grönland Records»: Jubiläumskonzert im Festsaal Kreuzberg

Bei dem Konzert am 3. und 4. Oktober 2019 im Berliner Club « Festsaal Kreuzberg » soll der «vielseitige Katalog» des Labels auf die Bühne gebracht werden, hieß es am Freitag. Mit dabei sind unter anderem das Frauen-Duo Boy, die Klaas-Heufer-Umlauf-Band Gloria, Krautrockpionier Michael Rother oder Singer-Songwriter Philipp Poisel. Grönemeyer hatte die Plattenfirma 1999 in London gegründet. Hauptsitz heute ist Berlin.