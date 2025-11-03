Aktionstag der Öffentlichen Bibliotheken

© dpa
Poetry Slam, Bibliothek im Freien, Kunstinstallationen, Konzerte und Hoffeste: Im Rahmen des Berliner Kultursommers veranstalten die Öffentlichen Bibliotheken in Berlin ein stadtweites Programm.
Der Tag der Bibliotheken wird seit 1995 jährlich begangen, um die Bedeutung der über 8.000 Bibliotheken in Deutschland hervorzuheben. 2026 findet er bereits zum 31. Mal statt und die teilnehmenden Berliner Bibliotheken veranstalten ein besonderes Programm, das zeigt, wie lebendig, kreativ und offen diese Orte heute sind.
