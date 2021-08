Verlegerfestival «Wir machen Bücher»

Bei «Wir machen Bücher» geben elf Verlage mit einer Ausstellung, Lesungen, Workshops und Gesprächsreihen weitreichende Einblicke in die Welt des Büchermachens.

Vom Manuskript zum Buch: Beim Verlegerfestival befassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Herausforderungen des Buchdruck im 21. Jahrhundert. Dabei wird sowohl ein Blick in die Vergangenheit geworfen als auch die Digitalisierung des Prozesses behandelt. In den Gesprächsreihen plaudern die Verlegerinnen auch mal aus dem Nähkästchen, referieren über die Inhalt und Form und geben ihre Erfahrungen im Umgang mit Flops wieder. Das Festival spiegelt zudem die Vielfalt der Verlagswelt wider: Die teilnehmenden Verleger sind auf Kinderbücher, Architekturbücher, Internationale Literatur und weitere Themenfelder spezialisiert.



Mit dabei sind die Verlage Berenberg, Doerlemann, Peter Hammer Verlag, Birkhäuser Verlag, Jovis, Kanon, Kehrer, Ladislaus Bean Verlag Berlin, Schöffling & Co, secession, TOC Publishing, Verbrecher und Voland & Quist.