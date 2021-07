Auf die Ohren: Podcast-Festival

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kehrt das Podcast-Festival zurück auf die Insel Lindwerder.

Mit Live-Podcasts, Stand-up-Einlagen, Workshops, Musik und Talks feiert Berlin die vielfältige und diverse Welt der Podcasts. Das Festival lockt vor allem mit entspannter Atmosphäre, die an einen herrlichen Sommertag am See erinnert. Neben Podcast-bezogenen Formaten können Besucher auch auf der Liegewiese eine Pause einlegen, zur Entspannung eine Runde auf der Havel paddeln oder Gesangseinlagen beim Karaoke zum Besten geben. Ein reichhaltiges, rein vegetarisches kulinarisches Angebot macht die Sommeridylle perfekt.



Das Line-Up und Programm werden zeitnah zur Veranstaltung bekannt gegeben.