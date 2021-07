Konzert-Highlights 2022

So intim wie ein Wohnzimmer-Konzert und so mitreißend wie eine Stadion-Show: Mit der „Alive“-Tour möchte David Garrett seinen Fans den Start ins Jahr 2022 verschönern. mehr

© Eventim

Nachdem innerhalb weniger Minuten alle Konzerte der „Thank You For Everything Tour" in Deutschland ausverkauft waren, können sich die Fans nun auf sieben weitere Termine freuen. mehr