Adrian Jones wird Orchesterdirektor der Staatskapelle Dresden

Der Brite Adrian Jones wird neuer Orchesterdirektor der Staatskapelle Dresden. Er übernimmt die Position zum 13. Januar 2020 und steht bis dahin bereits in beratender Funktion zur Verfügung, teilte das Orchester am 18. Oktober 2019 mit.

Jones, zuletzt Orchesterdirektor des Rundfunk-Sinfonieorchesters in Berlin , folgt auf Jan Nast. Dieser hatte die Staatskapelle nach 22 Jahren verlassen und ist nun Intendant der Wiener Symphoniker. «Mit seinen Erfahrungen als Orchesterdirektor, unter anderem an der Deutschen Oper Berlin, wird er das Profil und internationale Ansehen des Orchesters aufs Beste weiter entwickeln», erklärte Chefdirigent Christian Thielemann. Jones wiederum lobte die Staatskapelle als «erstklassiges Orchester von Weltrang», das für eine mehr als 470-jährige Klangtradition stehe.

Jones, Jahrgang 1967, studierte Cello in Freiburg

Von 1993 bis 2001 war er als Cellist in diversen Orchestern tätig. Danach widmete er sich immer mehr dem Kulturmanagement und arbeitete bei Columbia Artists Management in Berlin. Nach zwei weiteren Stationen wurde er 2011 Orchesterdirektor an der Deutschen Oper Berlin. 2017 wechselte er in gleicher Position zum Berliner Rundfunk-Sinfonieorchester.