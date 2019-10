Opus Klassik-Preis für Dirigent Mariss Jansons

Der lettische Stardirigent Mariss Jansons wird vom Verein zur Förderung der Klassischen Musik für sein Lebenswerk gewürdigt.

Der 76-Jährige werde den Opus Klassik am 13. Oktober in Berlin entgegen nehmen, teilten die Preisstifter am Dienstag mit. Seit Jahrzehnten sei Jansons Garant für unvergessliche Konzerterlebnisse auf den großen Podien der Welt, heißt es in der Jurybegründung. Der Musiker dirigiert in München das Symphonieorchester und den Chor des Bayerischen Rundfunks. Zudem ist er Ehrenmitglied der Berliner und der Wiener Philharmoniker.