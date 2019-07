Frank Lüdecke übernimmt «Die Stachelschweine»

«Die Stachelschweine» sind eine Institution für politisches Kabarett in der Hauptstadt und Erstmieter des Charlottenburger Europa-Centers . Ab dem 31. August und nach einer Modernisierung des Theaters wagen die Frank und Caroline Lüdecke nun einen Neustart an dem Standort. Das erste Stück unter der neunen Leitung trägt den Titel «Viel Tunnel am Ende des Lichts» und wird von dem neuen Ensemble gespielt, dem unter anderem Melissa Anna Schmidt, Steven Klopp und Julian Trostorf angehören.