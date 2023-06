Vom Bayerischen Platz führt die Innsbrucker Straße bis an den Rudolph-Wilde-Park. Am nordöstlichen Ende steht das imposante Rathaus Schöneberg, das sogar noch einen funktionierenden Paternoster betreibt. Die Statue "Der goldene Hirsch" im Park ist ein beliebtes Hintergrundmotiv für die frisch im Rathaus getrauten Paare. Westlich der U-Bahnlinie, die den Park optisch teilt, befindet sich der Ententeich. Das grüne Band zieht sich als Volkspark Wilmersdorf bis zur Stadtautobahn A100.



Im Süden befindet sich eine Wohnsiedlung aus den 1920er Jahren, die Ceciliengärten südlich des Innsbrucker Platzes. Sie wurden in die Denkmalliste aufgenommen und in den 1980er Jahren komplett restauriert. Einige Häuser mit teilweise verspielten Fassaden im Art-Déco-Stil haben üppige Innenhofgärten.