Der Akazienkiez ist recht grün. Die vielen Straßenbäume sorgen für frische Luft. Der Heinrich-Lassen-Park mit dem Märchenspielplatz ist die größte Grünanlage im Viertel. Auch der Wartburgplatz und das Gelände rund um die Apostel-Paulus-Kirche , in der außer Gottesdiensten auch Ausstellungen und Konzerte stattfinden, eignen sich zum Ausruhen und für eine Spielpause. Der Evangelische Friedhof Alt-Schöneberg wird ebenfalls gerne fürs Durchatmen genutzt. Ganz in der Nähe des Akazienkiezes befinden sich der Heinrich-von-Kleist-Park mit den Königskolonnaden sowie der Rudolph-Wilde-Park , der in den Volkspark Wilmersdorf übergeht. Weitere Anziehungspunkte sind das Kachelhaus an der Goltzstraße und das Kulturhaus Schöneberg.