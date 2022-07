Der Schöneberger Nollendorfkiez wird auch Regenbogenkiez oder Motzstraßenkiez genannt. Bekannt ist er für seine feinen Wohnungen und die queere Community.

Wohnen im Nollendorfkiez

Die prächtigen Mehrfamilienhäuser im Kiez mit ihren großen Wohnungen, Parkettfußböden, Stuckelementen und repräsentativen Treppenhäusern wurden einst für die wohlhabenderen Teile der Bevölkerung gebaut. Kriegslücken sind längst mit schmucklosen Neubauten gefüllt. Schon in den 1920er Jahren galt der Nollendorfkiez als schwul-lesbischer Kiez bzw. Gay Village und ist auch heute wieder eine äußerst beliebte Lage zum Wohnen für queere Menschen - und zum Ausgehen. Vor allem in der Motzstraße, in der Fuggerstraße und in der Maaßenstraße ist abends und nachts viel los.