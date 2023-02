Der Gleimkiez ist eher Wohn- als Ausgehviertel. Dennoch gibt es zahlreiche Cafés und Restaurants, Imbisse und Bars. Supermärkte, Spätis und Bäckereien sichern die Nahversorgung. Für einen Einkaufsbummel bieten sich die Schönhauser Allee Arcaden und die Geschäfte an der Schönhauser Allee an. In den Erdgeschossen der Wohnhäuser mitten im Kiez sind ebenfalls Geschäfte zu finden, aber auch viele Dienstleister vom Gitarrenbauer über den Friseursalon bis zum Yogastudio. Der Flohmarkt im Mauerpark macht Menschen glücklich, die Sachen aus zweiter Hand mögen. Gut angebunden ist das Gleimviertel auch. Der S- und U-Bahnhof Schönhauser Alle und der U-Bahnhof Eberswalder Straße liegen beide an der Ostseite des Kiezes.