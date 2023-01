Schönhauser Allee und Kastanienallee

Die Schönhauser Allee und die abzweigende Kastanienallee sind Shopping- und Szenemeilen mit kleinen Designerläden, Modeboutiquen und vielfältiger Gastronomie.

Die Schönhauser Allee ist die größte Einkaufsstraße im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg. Sie beginnt im Stadtzentrum am Rosa-Luxemburg-Platz und verläuft auf rund drei Kilometern Länge Richtung Norden zum Ortsteil Pankow, wo sie in die Berliner Straße mündet. Nachdem die zahlreichen Altbauten in der Umgebung vor dem Mauerfall dem Verfall preisgegeben wurden, begann nach der Wende mit groß angelegten Sanierungsprojekten und Neubauten der Wandel zur beliebten Shopping- und Ausgehmeile.