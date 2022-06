Vielfältig sind auch die Shoppingmöglichkeiten im Viertel. Große Ketten sucht man hier vergebens. Stattdessen sind viele kleine Läden in die Erdgeschosse der Wohnhäuser eingezogen. Boutiquen, Geschäfte für Kindersachen, Bücher, Schuhe, Keramik, Geschenke, Strandbekleidung und Kristalle - im Kollwitzkiez gibt es alles, was man braucht oder schon immer mal haben wollte. Die Versorgung mit frischen Lebensmitteln ist ebenfalls gesichert. Jeden Donnerstag findet am Kollwitzplatz der Ökomarkt der Grünen Liga statt. Hier gibt es außer Obst und Gemüse auch Eier, Käse und Wein aus ökologischer Erzeugung. Am Samstag öffnet auf dem Kollwitzplatz der Bauermarkt. Am Sonntag lädt Street Food auf Achse in der Kulturbrauerei zum Genießen von frisch zubereitetem Fingerfood ein.