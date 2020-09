Auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz in Berlin-Prenzlauer Berg verkaufen jeden Donnerstag mehr als 50 Händler Produkte aus biologischem Anbau. Das Angebot reicht von Lebensmitteln aus dem Land Brandenburg, Käse, Eiern und Fleisch über Lehmofenpizzen, Rohkost, Rostbratwürste bis zu Müsli, Waffeln, Yogi-Tee, Suppen und Wildkräutern. Das Obst und Gemüse wird am Vormittag frisch von den Bauern geerntet und ab 12 Uhr am Kollwitzplatz verkauft.



Neben Lebensmitteln sind auch Kosmetik und Textilien aus ökologischer Produktion im Sortiment. An warmen Tagen werden an ausgewählten Ständen zudem antiquarische Bücher, Kunsthandwerk, Schmuck sowie Geschenke angeboten.