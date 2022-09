Den meisten Menschen im Helmholtzkiez geht es gut. Die Gründerzeitbauten im Viertel sind saniert, der Kiez ist aufgeräumt und das Leben recht entspannt. Es gibt Spielplätze, Straßenbäume, ein paar Kopfsteinpflasterstraßen, Eisdielen, Cafés und eine große Auswahl an Restaurants. Die Anwohner:innen gehen gerne in ihrem Kiez aus: zum Italiener, Mexikaner oder Russen, essen Burger oder asiatisch und vegan. Wem die Auswahl nicht groß genug ist, kann in einen der benachbarten Kieze wie den Kollwitzkiez oder das Gleimviertel ausweichen.