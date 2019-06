Berliner Kunstallee am Schloss Charlottenburg

Auf dem Kunsthandwerk- und Designmarkt in der Schloßstraße in Berlin-Charlottenburg können Besucher Malereien, Grafiken und handgemachte Keramik entdecken.

In unregelmäßigen Abständen verwandelt sich die Schloßstraße in Berlin-Charlottenburg in eine Kunst- und Designmeile. Auf dem Mittelstreifen gegenüber dem Schloss Charlottenburg stellen bis zu 150 professionelle Keramiker, Künstler, Kunsthandwerker und Designer aus Deutschland und Europa auf rund 1000 Metern Länge ihre Arbeiten vor. Besucher können jeweils von 11 bis 18 Uhr Malereien und Grafiken, Skulpturen und Mode, Goldschmiedearbeiten, Keramik und Porzellan sowie Fotodesign und Filzkunst entdecken.