Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Shopping Designmärkte Weihnachtsmärkte

Holy Shit Shopping

07. und 08. Dezember 2019

Am zweiten Adventswochenende verwandelt sich die Arena Berlin in Treptow in einen Designmarkt für kreative Geschenkideen.

© Axel Kranz

© Axel Kranz

© Axel Kranz

© Axel Kranz

© Rolf G. Wackenberg

Mit dem Glühwein, Cocktail oder Streetfood in der Hand können Besucher bei Holy Shit Shopping in der Arena Berlin handverlesene Produkte von über 300 Künstlern und Kreativen aus Deutschland und Europa entdecken.

© Ask Helmut Tipp: Wundertüte für Events Die «Helmut Surprise» ist das perfekte Geschenk für Musik- und Kulturliebhaber und alle, die neue Orte und interessanteste Künstler in Berlin entdecken möchten. mehr

Begleitet von DJ-Klängen werden an den Ständen neben Mode, Schmuck und Dekoration auch Kunst und Fotografie, Literatur sowie Delikatessen zum Verschenken und Naschen angeboten. Der Design-Weihnachtsmarkt ist bei Freunden junger und neuer Kunst schon lange kein Geheimtipp mehr.

Holy Shit Shopping zum Stadtplan

Adresse Eichenstraße 4 12435 Berlin Zum Stadtplan Termine 07. und 08. Dezember 2019 Öffnungszeiten Samstag 12 bis 21 Uhr

Sonntag 12 bis 20 Uhr Eintrittspreise 5 Euro Nahverkehr Bus 0.3 km Berlin, Eichenstr./Puschkinallee 104 165 265 N65

Berlin, Eichenstr./Puschkinallee 0.4 km Berlin, Heckmannufer 165 265 N65

Berlin, Heckmannufer 0.4 km Berlin, Osthafen 347

Berlin, Osthafen

© www.enrico-verworner.de Weihnachtsmärkte in Berlin Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2019 in Berlin. mehr