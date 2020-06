Tag der Deutschen Einheit in Potsdam

Das Land Brandenburg ist der Gastgeber des zentralen Festes zum 30-jährigen Jubiläums des Tages der Deutschen Einheit. Der Festakt sowie weitere Veranstaltungen finden in der Brandenburgischen Hauptstadt Potsdam statt.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, wurden viele Veranstaltungen in Brandenburg abgesagt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Veranstaltungen direkt an den entsprechenden Veranstalter oder besuchen die Website des Veranstaltungsortes.

Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Stadt auf ein großes Bürgerfest mit hunderttausend Besuchern verzichten. Neben einem Festakt am 03. Oktober 2020 ist eine weiträumige Ausstellung durch die gesamte Stadt geplant. Ein weiteres Rahmenprogramm mit Bühnen und Zelten fällt der Corona-Krise zum Opfer.

30 Jahre Einheit und 30 Jahre neue Länder in 30 Tagen feiern

Um die Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln sicherzustellen, folgen die Veranstaltungen einem zeitlich und räumlich flexiblen Konzept. Jedes Bundesland, die fünf Verfassungsorgane sowie die Stadt Potsdam selbst werden sich in weitläufigen und vielfältigen Installationen in der ganzen Stadt präsentieren. Weitere Details folgen in Kürze.