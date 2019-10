Dank seiner Lage am Wasser, ausgedehnten Grünflächen, Parks und Schlössern gehört der mondäne Villenvorort zu den beliebtesten Berliner Ausflugszielen.

Ein Mann betrachtet Ausstellungsstücke in der Gedenk- und Bildungsstätte "Haus der Wannsee-Konferenz" in Berlin.

Drei Wasserbüffel stehen auf der Pfaueninsel unter einem Baum. Die Wasserbüffel werden seit 2010 jährlich in den Sommermonaten zum Grasen auf die Pfaueninsel gebracht.

Berlin-Wannsee ist eine zwischen Seen gelegene Insel und ein beliebtes Ausflugsziel. Der Wannsee , nach dem der Ortsteil benannt ist und die Havel sind beliebte Wassersportzentren. Neben der Insel gehören auch Albrechts Teerofen, Kohlhasenbrück und Steinstücken sowie die Pfaueninsel und Gebiete östlich vom Großen und Kleinen Wannsee zum Ortsteil Wannsee. Der Norden und Westen sind fast ausschließlich von Wald bedeckt.

Ehemalige Villenkolonie Wannsee

Wannsee war einst eine prachtvolle Villenkolonie, nur wenige der alten Häuser sind noch existent. So gab es beispielsweise die Colonie Alsen, eine vom Bankier Wilhelm Conrad gegründete Sommervillenkolonie am nördlichen Ufer des Kleinen und westlichen Ufer des Großen Wannsee. Die prachtvollen Villen dieser nobelsten Berliner Kolonie stellten, eingebettet in einen Park, eine einzigartige Kulturlandschaft der Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik dar. Das damals entstandene Gesamtkunstwerk der Anlage kann nur noch erahnt werden.