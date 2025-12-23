Weihnachtskonzerte im Carillon

An den beiden Weihnachtsfeiertagen erklingen am Carillon im Tiergarten wieder klassische Weihnachtslieder und Adventsmusik aus einem der größten Glockenspiele Europas. Die Aufführungen finden draußen statt und sind eine langjährige Berliner Tradition. Der Carillonneur Jeffrey Bossin spielt Weihnachtslieder aus Deutschland, England, den USA, Böhmen und Österreich.