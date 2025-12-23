Weihnachtskonzerte im Carillon

25. und 26. Dezember 2025

Carillon

An den Weihnachtsfeiertagen lässt das Carillon wieder weihnachtliche Glockentöne durch den Tiergarten klingen.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen erklingen am Carillon im Tiergarten wieder klassische Weihnachtslieder und Adventsmusik aus einem der größten Glockenspiele Europas. Die Aufführungen finden draußen statt und sind eine langjährige Berliner Tradition. Der Carillonneur Jeffrey Bossin spielt Weihnachtslieder aus Deutschland, England, den USA, Böhmen und Österreich.

Auf einen Blick

Konzert
Weihnachts-Carillon 2026
Location
Carillon
Beginn
25. Dezember 2025 14:00 Uhr
Ende
26. Dezember 2025
Eintritt
Kostenlos
Programm
www.carillon-berlin.de

Carillon

Adresse
John-Foster-Dulles-/Ecke Große Querallee
10557 Berlin

Verkehrsanbindungen

