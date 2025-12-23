Weihnachtskonzerte im Carillon

© dpa
Weihnachten in Berlin
Weihnachtsmärkte, Eisstockschießen, Weihnachtstouren, Beleuchtungen und mehr: Die wichtigsten Informationen für die Weihnachtzeit in der Hauptstadt. mehr
© dpa
An den Weihnachtsfeiertagen lässt das Carillon wieder weihnachtliche Glockentöne durch den Tiergarten klingen.
An den beiden Weihnachtsfeiertagen erklingen am Carillon im Tiergarten wieder klassische Weihnachtslieder und Adventsmusik aus einem der größten Glockenspiele Europas. Die Aufführungen finden draußen statt und sind eine langjährige Berliner Tradition. Der Carillonneur Jeffrey Bossin spielt Weihnachtslieder aus Deutschland, England, den USA, Böhmen und Österreich.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Weihnachtsmärkte, Eisstockschießen, Weihnachtstouren, Beleuchtungen und mehr: Die wichtigsten Informationen für die Weihnachtzeit in der Hauptstadt. mehr
© dpa
Welcher Weihnachtsmarkt findet heute, morgen, am kommenden Wochenende statt? Mit der Weihnachtsmarktsuche finden Sie heraus, wann über 60 Weihnachtsmärkte in Berlin geöffnet haben. mehr
© dpa
Kulturgenuss in Berlin muss nicht teuer sein. Viele Events und Ausstellungen sind gratis. Eine Übersicht aktueller Veranstaltungen mit freiem Eintritt finden Sie hier. mehr