Talentcampus: Sommerferien-Workshops in der Stadtvilla

Tanzen, Filmen, Songs schreiben, Basteln, Zeichnen und mehr: Der Talentcampus der Stadtvilla global findet in diesem Jahr online statt.

Insgesamt acht Sommerferienprojekte stehen zur Auswahl. Die ersten vier Workshops zum Thema «Lassen wir die Puppen tanzen» finden vom 29. Juni bis 17. Juli statt, die zweite Runde findet unter dem Motto «Traumreisen in Zeiten von Corona statt» und startet am 20. Juli und endet am 07. August 2020. Die Workshops richten sich an Kids zwischen 9 und 16 Jahren. Wer kein Smartphone oder Laptop hat, kann die Computer der Stadtvilla benutzen - unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.